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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة القناة تعلن عن بدء الدراسة بمنح التدريب المقدمة من وزارة الاتصالات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بدء التدريب بمنح التدريب المكثف Round 2  لشباب الخريجين بمنطقة قناة السويس بفرع المعهد بالجامعة، حيث استقبل المعهد الطلاب المقبولين بمنحة التدريب المكثف 2023-2024 لحضور اللقاء التعريفي تراكات :

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تم التدريب تحت إشراف الدكتورة  إيمان عزب مدير فرع المعهد بجامعة قناة السويس، والدكتور أسامة عمار المدير الإداري للفرع.

بدأ التدريب بالترحيب بالطلاب الجدد، ثم التعريف بالمعهد والخدمات التي يقدمها وفروعه على مستوى الجمهورية .

يُذكر أن جميع المنح التدريبية مجانية بالكامل مقدمة من الدولة للخريجيين .

الطلاب الجدد الدكتور ناصر مندور بمنطقة قناة السويس تكنولوجيا المعلومات