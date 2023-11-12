طقس حار على جنوب سيناء والعظمى 32 درجة

يسود محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، طقسًا حارًا، ودرجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 23.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها أن استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من غرب القاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 31، وفى طابا الصغرى 28 والعظمى 20، وفى كاترين الصغرى 13 والعظمى 25، وفي طور سيناء الصغرى 19 والعظمى 28، وشرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32.

الحالة المرورية

من جانب آخر أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقَي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

كانت مدينة سانت كاترين قد تعرضت أمس السبت، لأمطار خفيفة، وسط فرحة من الأهالي، خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، إذ تعد الأمطار مصدر الشرب الوحيد في الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه.

فيما أكد الوحدة المحلية لمركز ومدينة سانت كاترين أن المدينة استعدت بكامل طاقتها. وأعلنت حالة الطوارئ بجميع الإدارات، مضيفة أن جميع المعدات جاهزة ومستعدة لمواجهة أية أمطار قد تعوق حركة المواطنين.