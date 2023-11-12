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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الإدارة الأمريكية تطلب توضيحا بشأن تصريحات نتنياهو حول السيطرة على غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الإدارة الأمريكية طلبت توضيحًا من إسرائيل حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن استمرار السيطرة على قطاع غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو قال إن تل أبيب ستسيطر على قطاع غزة من الناحية الأمنية بعد الحرب.

وصرح "نتنياهو"، خلال كلمته امس السبت، بأن "إسرائيل ستواصل السيطرة على أمن قطاع غزة، وهو التصريح الذي تكرر عدة مرات في الأيام الأخيرة في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية".

وطلبت الإدارة الأمريكية توضيحًا حول "ما المقصود وما معنى السيطرة الأمنية طوال الوقت؟"، واتصلت إدارة البيت الأبيض بمسئولين إسرائيليين، وطلبت فهم ما يعنيه نتنياهو بكلامه.

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