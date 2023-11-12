الإدارة الأمريكية تطلب توضيحا بشأن تصريحات نتنياهو حول السيطرة على غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الإدارة الأمريكية طلبت توضيحًا من إسرائيل حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن استمرار السيطرة على قطاع غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو قال إن تل أبيب ستسيطر على قطاع غزة من الناحية الأمنية بعد الحرب.

وصرح "نتنياهو"، خلال كلمته امس السبت، بأن "إسرائيل ستواصل السيطرة على أمن قطاع غزة، وهو التصريح الذي تكرر عدة مرات في الأيام الأخيرة في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية".

وطلبت الإدارة الأمريكية توضيحًا حول "ما المقصود وما معنى السيطرة الأمنية طوال الوقت؟"، واتصلت إدارة البيت الأبيض بمسئولين إسرائيليين، وطلبت فهم ما يعنيه نتنياهو بكلامه.