عليان حسن يتأهل للمرحلة النهائية بجائزة عمار للمبدعين من ذوي الإعاقة

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 10:37 ص

تأهل الزميل الإعلامي عليان حسن رئيس التحرير والمعلق الصوتي بقناة نايل سبورت للمرحلة النهائية لجائزة عمار للمبدعين من ذوي الإعاقة.

كان عليان حسن قد تقدم للجائزة مع حوالي 70 ألف متسابق عربي في شتى المجالات و ضمت جميع الفئات سواء الأبطال البارالمبيين أو في مجال الفنون التشكيلية او الأعمال اليدوية و النحت والرسم أو الموسيقى و الغناء أو الإعلام وغيرها من مجالات الإبداع لذوي الهمم.

وكان من بين لجنة التحكيم الدكتور قاهر المستحيل السعودي عمار بوقس مؤسس الجائزة ، والدكتور الإعلامي عمرو الليثي ، والفنان مصطفى شعبان ، و الفنان السعودي قُصي خضر ، و الفنانة التشكيلية المغربية نادية الشلاوي .

وتمت مقابلة المشاركين بعدة عواصم ومدن في مختلف الدول العربية ، بداية من الرياض و دبي و الأردن و القاهرة و تونس والمملكة المغربية .

و تلاقي الجائزة انتشاراً و اهتماماً واسعا ً في جميع أرجاء الوطن العربي ، خاصة ً و أنها الوحيدة في الوطن العربي التي تهتم و تحتضن اهتمامات و مواهب ذوي الهمم .

و ترجع فكرة الجائزة للدكتور السعودي عمار بوقس و الملقب بقاهر المستحيل و هو صحفي و إعلامي من ذوي الهمم .

و سيقام الحفل النهائي و إعلان الفائزين بالنسخة السابعة للجائزة بالعاصمة السعودية الرياض يوم 10 ديسمبر المقبل .

و تعد مشاركة الزميل عليان حسن إضافة للجائزة باعتباره إعلامي من ذوي الهمم حيث يعمل رئيس تحرير و معلق صوتي بقناة النيل للرياضة و رئيس تحرير و معلق سابق بقناتي النيل للأخبار و إكسترا نيوز .

و شهدت جولة الجائزة بالقاهرة زيارة معالي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي .