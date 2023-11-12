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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف جديد لمستشفيات عن العمل في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي لمحيطها

مستشفى القدس
مستشفى القدس
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أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنيجل اليوم /الأحد/ توقف جديد لعدة مستشفيات عن العمل في قطاع غزة؛ بسبب حصار الدبابات الإسرائيلية لمحيطها من كافة الجهات.. مؤكدا أن هناك تضييقا على عمل المستشفيات في غزة.
وقال حنيجل ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية ـ إن مستشفى القدس محاصر من أربع جهات من الدبابات الإسرائيلية.. مضيفا أن هناك حوالي 14 ألف نازح داخل المستشفى، فضلا عن 500 مريض وعدد من الكوادر الطبية.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن قطاع غزة يضم 18 سيارة إسعاف ولكن منذ أمس لا تعمل سوى 7 سيارات إسعاف وذلك بسبب عدم قدرتها على الخروج من المستشفيات؛ بسبب الحصار الإسرائيلي.. مجددا المطالبة بتوفير حماية دولية لمستشفيات القطاع.
 

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