"أكسيوس": صفقة مقترحة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

نقل موقع "أكسيوس"الأمريكي، اليوم الأحد، عن أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لم يسمهم أن بريت مكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن من المتوقع أن يزور إسرائيل ودولا بالمنطقة هذا الأسبوع، لبحث جهود إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لما أوردته فضائية "العربية".

وذكر الموقع أن مكجورك من المتوقع أن يتوقف في بروكسل في طريقه إلى الشرق الأوسط، من أجل التنسيق مع حلف الناتو وحلفاء أوروبيين بشأن حرب غزة.

وأوضح الموقع، نقلا عن المسؤولين، أن من بين الأفكار قيد المناقشة إطلاق سراح حوالي 80 امرأة وطفلا محتجزين لدى حركة حماس مقابل إطلاق إسرائيل سراح نساء ومراهقين فلسطينيين محتجزين في سجونها.

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الصفقة التي تجري مناقشتها من الممكن أن تشمل أيضا السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة.

غير أنه ذكر أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين أشاروا إلى أن الصفقة ليست وشيكة ولكن المناقشات بشأنها مستمرة.

وذكر الموقع أن مكجورك من المتوقع أن يزور أيضا كلاً من المملكة العربية السعودية والأردن وقطر، بالإضافة إلى زيارة للبحرين الأسبوع المقبل من أجل حوار المنامة