طقس الإسكندرية.. أجواء معتدلة والعظمى 25 درجة

أجواء خريفية معتدلة سيطرت منذ ساعات الصباح الأولى على طقس محافظة الإسكندرية اليوم الأحد 12 نوفمبر، وسط تجمع للسحب الكثيفة والمنخفضة على جميع أحياء المحافظة، حيث سجلت درجات الحرارة 25 درجة مئوية، وسرعة رياح 8 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة تخطيت 70%، وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة في ساعات الظهيرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عبر الحساب الرسمي على موقع الفيس بوك، من تكاثر السحب الممطرة التي تؤثر على مناطق متفرقة من غرب القاهرة الكبرى ومن المتوقع أن تشمل معظم أنحاء الدلتا وأماكن متفرقة من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية صور الأقمار الصناعية تشير إلى تقدم السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من غرب القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، ومن المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار اليوم على مناطق متفرقة من الوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وجنوب سلال البحر الأحمر.