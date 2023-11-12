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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فنزويلا تدين الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

فنزويلا
فنزويلا
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أدانت الحكومة الفنزويلية، الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطالبت بالوقف الفوري لهذه الجرائم، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الاخبارية".

وقالت وزارة الخارجية في بيانها، اليوم الأحد، إنّ جمهورية فنزويلا البوليفارية ترفض بشدة مظاهر الكراهية، والدعوة إلى تدمير الشعب الفلسطيني، وحملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بروح العقيدة النازية ضد شعب غزة.

وأضافت الخارجية الفنزويلية، أنّ القتل الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد السكان المدنيين العزل في غزة يجب أن يتوقف فورًا، ويجب توفير المساعدات الإنسانية دون أي قيود، ويجب ضمان استقلال فلسطين من قبل جميع الهيئات والمنظمات الدولية، كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرًا.

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