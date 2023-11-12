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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اليوم الـ37 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي على غزة

اثار الدمار في غزة
اثار الدمار في غزة
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استشهد عشرات الفلسطينيين وأُصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ37 على التوالي.

طعة شهداء من منزل لعائلة حمدان، في حي الصبرة، جراء استهدافه فجرا بقصف صاروخي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، كما قصفت زوارق الاحتلال شاطئ خان يونس، جنوبي القطاع.

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