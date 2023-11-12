ads
الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حريق هائل يلتهم مساحة "6 ملاعب" فى لوس أنجلوس

حريق
حريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطرت فرق الإطفاء على حريق هائل أدى إلى اشتعال مقطورات وسيارات ومواد أخرى في ساحات تخزين أسفل طريق سريع رئيسي وسط مدينة لوس أنجلوس، مما أدى لإغلاق الطريق مؤقتا، بحسب السلطات.

وتسبب الحريق في إطلاق ألسنة لهب ضخمة نحو السماء، السبت، وعثر أفراد الإطفاء على حواجز حماية ملتوية، وخرسانة سوداء محطمة عند جسر الطريق السريع 10 في منطقة صناعية.

تقول السلطات إن الطريق الرابط بين شرق وغرب لوس أنجلوس أغلق لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يوم الأحد.

وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق لم يتسبب في أي إصابات، لكنه التهم مساحة تعادل 6 ملاعب كرة قدم.

ولم تعلن السلطات عن سبب الحريق.

لوس أنجلوس حريق