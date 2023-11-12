اليابان تعتزم إنشاء صندوق بقيمة تريليون ين لتعزيز الأعمال المتعلقة بالفضاء

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 09:46 ص

أعلنت الحكومة اليابانية عزمها إنشاء صندوق بقيمة تريليون ين (حوالي 6ر6 مليار دولار أمريكي)، على مدى 10 سنوات، لدعم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية؛ وذلك بهدف تعزيز الأعمال المتعلقة بالفضاء في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد، أنه سيتم إنشاء هذا الصندوق لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في مضاعفة قيمة السوق المحلية المتعلقة بالفضاء من حوالي 26 مليار دولار إلى 52 مليار دولار في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

وتخطط الحكومة لتخصيص التمويل للشركات والجامعات والكيانات الأخرى لدعم تطوير تكنولوجيا الفضاء، كما أنها تسعى - من خلال نافذة مدتها 10 سنوات للتمويل وتوزيع الإنفاق على عدة سنوات مالية - إلى تشجيع مشاركة الشركات أو القطاعات الأخرى من خلال مساعدات واسعة النطاق وطويلة الأجل.