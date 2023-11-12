برلماني: كلمة السيسي بقمة الرياض عبرت عن الدور المصري الحاسم لدعم القضية الفلسطينية

أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النهواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته أمام القمة العربية الإسلامية بالرياض مشيداً بتأكيد على أن الوقت يمر ثقيلا على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والحصار، ويعاني من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطي، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم : إن كلمة الرئيس السيسى عبرت بكل الصدق والأمانة عن الدور المصري الحاسم والثابت منذ اليوم الأول من بدء الجرائم الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على أن هذه القمة غير عادية لأنها تأتي في ظروف استثنائية في ظل ما وصفه بالممارسات اللاإنسانية من جانب الاحتلال والتي تعود بنا إلى العصور الوسطى، مطالبا المجتمع الدولى بموقف جاد لوقف هذه الاعتداءات.

وثمن “مسعود” تأكيد الرئيس السيسي في كلمته على إزدواجية المجتمع الدولى واختلال المنطق السليم في التعامل مع القضايا الإنسانية وهو ما تسبب في سقوط مدوي للقيم الإنسانية وأن هذه الأزمة كانت امتحان كاشف لحقيقة القيم التي يتبناها العالم.



كما أشاد المهندس أمين مسعود برفض الرئيس السيسى لسياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى لأنها جرائم غير مقبولة بأي حال وينبغي وقفها فورا اضافة الى حرص الرئيس على توجيه تحذير للعالم من توسع رقعة الحرب في حال انزلاق أطراف إقليمية ودولية أخرى، وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا مؤكداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولى لتنفيذ ما طالب به الرئيس السيسي بإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى فى غزة وضرورة الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة بلا قيد أو شرط.