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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية بالقاهرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير المستندات الرسمية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية للواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام ( 7 أشخاص ل 5 منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم ، وبحوزتهم ( 2 جهاز لاب توب - جهاز برنتر - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - نماذج  توكيلات خالية من البيانات - 2 خاتم شعار الجمهورية - طباعة ليزر – طباعة إسكانر – مقص - فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية – مواد وأدوات تستخدم فى طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام - عدد  ١٤ خاتم مدون عليها شعار الجمهورية "مقلدين" - أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام - شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة" - مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة) .

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