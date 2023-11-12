مسئول أممي: الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بغزة "بغيضة" ويجب أن تتوقف

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية "مارتن جريفيث"، أنه ليس هناك أي مبررات للهجمات الإسرائيلية على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"البغيضة".

وطالب جريفيث - في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) حسب مركز إعلام الأمم المتحدة - بضرورة وقف هذه الهجمات.. مؤكدا أنه في ضوء التقارير المروعة عن الهجمات، لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأعمال الحرب في مرافق الرعاية الصحية، الأمر الذي يتركها بدون كهرباء أو طعام أو ماء، مع إطلاق النار على المرضى والمدنيين الذين يحاولون الفرار.

وقال المسؤول الأممي إن القطاع الصحي في غزة يعاني من تحديات كبيرة منذ تصعيد الصراع في 7 أكتوبر، في ظل نقص الإمدادات الطبية والغذاء والمياه والوقود، وتعمل المستشفيات بما يفوق طاقتها بكثير بسبب ارتفاع أعداد المصابين، فضلا عن المدنيين الذين نزحوا إليها التماسا للأمان، كما تأثرت الخدمات الأساسية بما فيها رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وعلاج الحالات المزمنة بشكل كبير.

وسلط "جريفث" الضوء على الصعوبات الكبيرة التي تعيق تقديم الخدمات الطبية، مؤكدا أن الأطفال في حاجة لعناية مكثفة، بعضهم موجود على الأسرة في قسم الطوارئ، ولا مكان لهم في العناية المركزة، كما أن بعضهم بقوا على الأرض في قسم الطوارئ في مكان لا يمكننا فيه أن نقدم الرعاية لهم.