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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صرف الإسكندرية: نصف مليون مستفيد من أنشطة التوعية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر

شركة الصرف الصحي
شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
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رصدت شركة صرف صحى الاسكندرية أرتفاع ملحوظ فى عدد المستفيدين من أنشطة التوعية التى تمت بمحافظة الاسكندرية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2023 .

وأضافت الشركة في بيان صادر هنها، أن عدد المستفيدين  (418374 ) موزعة على جميع آحياء المحافظة  حيث تنوعت أنشطة التوعية منها :
1. أنشطة المؤسسات التعليمة
2. أستطلاع راى العملاء
3. التوعية المباشرة مع الجمهور
4. قوافل مائية
5. تنظيم زيارات ميدانية لمحطات المعالجة بالشركة 
6. ندوات توعية لطلاب جميع كليات جامعة الاسكندرية
يأتى ذلك نتيجة تنفيذ خطط التوعية التى تم وضعها بتوجيهات  اللواء أ.ح مهندس / محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والتى تهدف إلى تعزيز الوعى المائى وتزامنا مع إطلاق مبادرة توعية النشئ والشباب بمشروعات الدولة فى مجال المرافق وخاص فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي أهمية توعية المواطنين بالحفاظ علي المشروعات القومية والاستخدام الآمن للمرافق الحيوية مما يساعد في الحفاظ عليها وطول عمرها الافتراضي.
وعلي دور الشركة في الوصول الي جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية.

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