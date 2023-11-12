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الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 12 نوفمبر 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2949 جنيها للبيع و 2971 جنيها للشراء

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2580 جنيها للبيع و 2600 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2211 جنيها للبيع و 2229 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1720 جنيها للبيع و 1733 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 20.64 ألف جنيه للبيع و 20.8 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب إلي 91.701 ألف جنيه للبيع و 92.411 ألف جنيه للشراء

الذهب أسعار الذهب