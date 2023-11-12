اليوم.. أمطار رعدية على القاهرة والعظمى 28 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجة البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وتمتد خفيفة ورعدية على مناطق من شمال الوجة البحري و جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 28 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى 22 درجة .