"تعليم الكبار": جنوب سيناء خالية من الأمية

مشكلة الأمية من أخطر المشكلات التي تعانى منها دول العالم خاصة الدول النامية، والتي لا يمكن تجاهلها نظرا لما يترتب عليها من آثار سلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي، فهي بمثابة داء يقضى على الاستثمارات والخطط الاقتصادية للمجتمعات، ومن ثم يُعيق تقدمها ويعرقل مسيرة التنمية وبرامج الإصلاح بها.

وفي هذا العام محافظة جنوب سيناء أصبحت خالية من الأمية، حيث وصلت نسبة الأمية بها إلى 5.3% أي أقل من الصفر الافتراضي7% المتعارف عليه عالميًا، وهذه النسبة التي أقرتها منظمة اليونسكو بأن تكون خالية من الأمية، وهو ما أعلنه الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية؛ وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما مؤخرًا.

ويأتي هذا الإعلان تكليلًا لجهود الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة جنوب سيناء على مدار السنوات الماضية؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية المواطن المصري والارتقاء به ليكون نافعًا لنفسه ولمجتمعه، وكذلك تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة 2030 وبخاصة الهدف الرابع منها.

ومن أهم جهود الدولة المبذولة للقضاء على الأمية لتصبح مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، أطلقت الدولة المصرية مبادرة رئاسية هدفها القضاء على الأمية تحت شعار ”حياة كريمة بلا أمية” وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار فى القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” والبالغ عددها 1409 فى 52 مركزًا إداريًا فى 20 محافظة.

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن إعلان المحافظة خالية من الأمية جاء نتيجة جهود حثيثة ومتواصلة من هيئة تعليم الكبار وبخاصة فرعها بجنوب سيناء، وكذلك الجهات الشريكة بالمحافظة؛ من أجل مصر بلا أمية.

وثمن الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار جهد المحافظ ودعمه الكامل لقضية محو الأمية، وتقديم كل العون لفرع جنوب سيناء لتعليم الكبار؛ انطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمواطن وإعداده لجودة الحياة.

وعن الموقف التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة جنوب سيناء حتى تاريخه قال أيمن ماضي، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بجنوب سيناء، لـ"البوابة": تعد الأمية من أكبر العوائق في أي مجتمع انساني حيث تقف حائلًا دون تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعليم الكٍبار في جنوب سيناء هو جزء من جهود الحكومة المصرية لمكافحة الأمية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة. لافتًا إلى أن الهيئة العامة لتعليم الكبار هي المسؤولة عن الإشراف على تعليم الكبار في جنوب سيناء وهي هيئة حكومية تأسست عام 1991.

واستعرض ماضي الموقف التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بجنوب سيناء خلال الخمس سنوات الماضية موضحًا أن الموقف التنفيذي لمحو الامية خلال عام 2017-2018، بلغ اجمالي المستهدف خلال العام 781، حضر الامتحان 2123، ونجح 1102، والموقف التنفيذي لمحو الامية خلال عام 2018-2019، بلغ اجمالي المستهدف خلال العام 1308، حضر الامتحان 1822، ونجح 748، والموقف التنفيذي لمحو الامية خلال عام 2019-2020، بلغ اجمالي المستهدف خلال العام 347، حضر الامتحان 1656، نجح 672، و الموقف التنفيذي لمحو الامية خلال عام 2020-2021، بلغ اجمالي المستهدف خلال العام 1600، حضر الامتحان 2731، نجح 1425، والموقف التنفيذي لمحو الامية خلال عام 2021-2022، بلغ اجمالي المستهدف خلال العام 2600، حضر الامتحان 2950، نجح 2405، بينما الموقف التنفيذي لمحو الامية خلال عام 2022-2023، بلغ اجمالي المستهدف خلال العام 2860، حضر الامتحان 3191، نجح 2946.

المتبقي من الأميين 2834

وأشار مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بجنوب سيناء، إلى أن الموقف العام خلال الخمس سنوات الماضية أي من 2017 حتى 2023، بلغ التعداد في عام 2017 بالمحافظة 11818 أمي، وعدد الدورات الامتحانية المنعقدة 28 دورة امتحانية، وعدد الفصول التي جرى افتتاحها 898 فصلًا، لافتًا إلى أن الإنجاز من 2017حتي 2023 بمحافظة جنوب سيناء 8974 ناجح، والمتبقي من الأميين 2834.

الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة

وأضاف ماضي، أن الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الجهات الشريكة بجنوب سيناء العام 2022-2023، يتضمن ما يلي: بالنسبة إلى مشروع فصول التقليدية بالهيئة، بلغ المستهدف 684، والمحقق 547، والنسبة 80%، و مشروع التعاقد الحر، بلغ المستهدف 200، و مشروع محو أمية المجندين بوزارة الدفاع، بلغ المستهدف 191، والمحقق 5، والنسبة 3%، ومشروع محو أمية المجندين بوزارة الداخلية، المستهدف 335، والمحقق 231، والنسبة 69%، ومشروع مديرية الزراعة، بلغ المستهدف 90، ومشروع مديرية الأوقاف، المستهدف 90، والمحقق 48، والنسبة 53%، ومشروع طلبة الجامعة، بلغ المستهدف 368، والمحقق 774، والنسبة 210%، ومشروع جامعة الأزهر، المستهدف 137، والمحقق 309، والنسبة 226%.

وتابع: ومشروع مشيخة الأزهر المستهدف 100، والمحقق 1، والنسبة 1%، ومشروع مديرية التضامن (تكافل وكرامة)، بلغ المحقق 413، ومشروع المؤهلات العليا، بلغ المستهدف 20، والمحقق 26، والنسبة 130%، ومشروع 5 آلاف معلم الجدد، المستهدف 60، والمحقق 98، والنسبة 163%، ومشروع التربية والتعليم (30الف معلم )، بلغ المحقق 10، ومشروع حزب مستقبل وطن، بلغ المستهدف 80، والمحقق 41، والنسبة 51%، ومشروع مديرية الشباب والرياضة بلغ المستهدف 110، والمحقق 31، والنسبة 28%، ومشروع شباب المتطوعين، بلغ المستهدف 345، والمحقق 381، والنسبة 110%، بينما مشروع من يجيد القراءة والكتابة، المستهدف 50، والمحقق 31، والنسبة 62%، لافتًا إلى أن اجمالي المستهدفين للمشروعات جميعها يبلغ 2860، والمحقق 2946، والنسبة 103%.

الموقف الحالي للمحافظة

وفيما يتعلق بالموقف الحالي للمحافظة (أكتوبر 2023) بعد الإعلان، قال ماضي: "إن مؤشرات الموقف الحالي في عام 2023، أعلنت محافظة جنوب سيناء أنها أصبحت خالية من الأمية وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الجهود المشتركة بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والمحافظةتشمل بعض الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الإنجاز ما يلي: زيادة عدد الفصول الدراسية التطوعية ومعلمين محو الأمية، بجانب التعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية لنشر الوعي بأهمية تعليم الكبار. مشيرًا إلى أنه في عام 2017 بلغ عدد الأميين 11818، بنسبة 19.8%، بينما في عام 2023 (أكتوبر 2023) بلغ عدد الأميين 2834، بنسبة 4% فقط.

وأوضح مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بجنوب سيناء، أن الموقف التنفيذي الحالي موزع على المراكز الإدارية للمحافظة 1/10/ 2023، (طور سيناء، وأبورديس، وأبوزنيمة، ورأس سدر، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وسانت كاترين) بيانه كالتالي: بلغ اجمالي عدد الأميين 15 سنة فأكثر على مستوى المراكز الإدارية الثمانية 2834، بواقع 1152 من الذكور بنسبة 3.2%، و1682 إناث بنسبة 4.9%، لتصل النسبة الاجمالية للذكور والإناث 4,0%.

وأشار إلى أن طور سيناء أكبر المراكز الإدارية من حيث عدد الأميين 15 سنة فأكثر باجمالي 658، بواقع 212 ذكور، و446 إناث، يليها رأس سدر، باجمالي 392، بواقع 216 ذكور، و176 إناث، يليها أبورديس باجمالي 385، بواقع 106 ذكور، و279 إناث، يليها شرم الشيخ باجمالي 383، بواقع 191 ذكور، و192 إناث، يليها نويبع باجمالي 330، بواقع 111 ذكور، و219 إناث، يليها سانت كاترين باجمالي 273، بواقع 143 ذكور، و130 إناث، يليها دهب باجمالي 217، بواقع 93 ذكور، و124 إناث، وأخيرًا أبوزنيمة باجمالي 196، بواقع 80 ذكور، و116 إناث.

معالجة الارتداد للأمية

وفيما يتعلق بدور الهيئة العامة لتعليم الكبار في معالجة الارتداد للأمية قال ماضي: تسعى الهيئة سعيًا حثيثًا لتحسين مستوى التعلم لدى دارسي محو الأمية حتى لا يرتدوا مرة أخرى عن طريق تطوير مناهج تعليم الكبار تتمشى مع البيئة المحيطة واستخدام قدرات المتحررين من الأمية في تفعيل الاستدامة ويكون لهم دور مهم في جذب الآخرين من خلال استراتيجية تعلم الاقران، وتقديم دورات تدريبه تحويلة للمتحررين لمن يرغب للعمل كمعلم او معلمة تعليم الكبار داخل التجمعات البدوية، وتوزيع مكتبات للمتحررين من الأمية علي قصور الثقافة بالمحافظة، بجانب مساعدة المتحررين من الأمية في مواصلة تعليمهم وحصولهم على شهادات متوسطة وعليا على سبيل المثال: محمد حمدان متحرر من الأمية وحاصل على مؤهل عالي مدينة دهب، ونعيمة حريزي محمد متحرره وتعمل معلمة تعليم الكبار حاصلة علي دبلوم صناعي وتدرس بالجامعة المفتوحة مدينة دهب، ومحمد فراج سعد مسلم متحرر وحاصل علي دبلوم صناعي، وصبحية جمعه حسين متحررة وحاصلة علي دبلوم صناعي مدينة وأبورديس قرية وادي فيران وتعمل معلمة تعليم كبار.

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