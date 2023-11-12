تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرقي البحر المتوسط

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، يوكوم، عن تحطم طائرة عسكرية أمريكية بعد تعرضها لـ"حادث" خلال تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط.

لم يحدد الجيش الأمريكي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي.

وقالت "يوكوم" في بيان "مساء العاشر من نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط لحادث مؤسف وسقطت"، من دون أن تقدم معلومات عن مصير الطاقم.

وتابعت: "يمكننا القول بشكل قاطع إن طلعة الطائرة كانت مرتبطة بالتدريب فقط ولا توجد مؤشرات على نشاط عدائي"، مضيفة أن "سبب حادث التدريب قيد التحقيق حاليا".

سارعت واشنطن إلى تقديم الدعم العسكري لإسرائيل وعززت قواتها في المنطقة - بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وسفن حربية أخرى - بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.