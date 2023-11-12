«حماة الوطن»: كلمة الرئيس في قمة الرياض كشفت ازدواجية الغرب

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 12:48 ص

قالت د. مها الأنصاري أمينة التواصل الشعبي والعمل الجماهيري بحزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس السيسي، أمس السبت، في قمة الرياض عبرت عن ما يدور بخاطر المصريين وقلوبهم تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث من اعتداءات سافرة على الأبرياء والمدنيين في غزة.

وأضافت «الأنصاري» في تصريحات صحفية أن عبارات الرئيس السيسي عكست موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وكشفت ازدواجية معايير الغرب في التعامل مع هذه القضية التي تعد قضية القضايا في العالم.

وشددت «الأنصاري» علي وقوف المصريين جميعًا خلف القيادة السياسية التي ترفض وبشدة سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في غزة وتبرر ذلك بالدفاع عن النفس وهو ما رفضه الرئيس السيسي بكل وضوح في كلمته أمام القمة.

واشادت «الأنصاري» بحديث الرئيس السيسي حول تحمل المجتمع الدولي للمسؤولية المباشرة للعمل الجاد والحازم للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة دون قيد او شرط.