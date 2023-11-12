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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تظاهرة في مدينة روتردام الهولندية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نظمت مؤسسة "روتردام من أجل غزة"، وعدد من المنظمات الهولندية والأجنبية، تظاهرة في مدينة روتردام، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشارك في الوقفة، الاتحاد العام لعمال فلسطين "فرع هولندا" وأبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمسلمة، والآلاف من المتضامنين الهولنديين والأجانب.

وانطلقت التظاهرة من وسط مدينة روتردام إلى مقر البلدية، حيث وضع المتظاهرون باقات الورود وأضاؤوا الشموع حدادا على أرواح الشهداء، ورددوا هتافات تطالب بوقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني العزّل.

كما طالب المشاركون بوقف الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقدم عدد من الشعراء الهولنديين قراءات شعرية داعمة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في الحرية، من أبرزهم الشاعر ادوين دي فوخت. كما جرى وضع ملصقات أمام البلدية تحمل أسماء الشهداء.

فلسطين هولندا تظاهرة قوات الاحتلال