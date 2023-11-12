الجيش الأردني يعلن إنزال مساعدات طبية في غزة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الأردني، نفذت عملية إنزال جوي لمساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، يوم السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة.

وأضاف: "جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

وأكد المصدر العسكري أن "هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه المستشفى من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع".



وأعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الإثنين 6 نوفمبر، أن سلاح الجو الملكي تمكن من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

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