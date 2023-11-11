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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس تحبط 24 محاولة هجرة غير شرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
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أحبطت السلطات التونسية، 24 محاولة اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 862 مهاجرا غير شرعي من بينهم 38 تونسيا حاولوا العبور نحو السواحل الأوروبية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطنى التونسي في بيان اليوم السبت أنه تم انتشال 7 جثث من بينهم جثة رضيع، مشيرا إلى أن 24 رحلة قد انطلقت من سواحل محافظة صفاقس، وتم ضبط 24 شخصا مطلوبين أمنيا، وتم حجز 15 زورقا بحريا ومركبا.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا ضبط 3 أفراد بعد أن ثبت تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية واستقطاب أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المحتجزين.

تونس مهاجرا غير شرعي السواحل الأوروبية الهجرة غير الشرعية أفريقيا