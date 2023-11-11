دراسة: التطعيم ضد "الورم الحليمي" يقي من الإصابة بسرطان عنق الرحم

ذكرت دراسة طبية جديدة، أن أفضل طريقة للوقاية من سرطان عنق الرحم لدى النساء، هو التطعيم بلقاحات فيروس الورم الحليمي البشري.. حيث يمكن بهذة الطريقة أن نساعد المناعة في القضاء على فيروس المسبب للسرطان.

وأشارت الدراسة إلى أن سلالات فيروس الورم الحليمي البشري المرتبطة بالسرطان، ارتبطت بشكل ملحوظ في المدن الفنلدنية، بعد التطعيم باللقاح، وذلك وفقا للنتائج المتوصل إليها ونشرت نتائجها في عدد نوفمبر من مجلة (الخلية والميكروب) الطبية.

من جانبه، قال محاضر الطب التطوري في معهد كارولينسكا بالسويد، الدكتور فيل بيمينوف: "هذا يدل على أنك تحصل على مناعة قطيع أقوى إذا قمت بالتطعيم".. مضيفا:"وفقا لحساباتنا، سيستغرق الأمر 20 عاما من تطعيم الفتيات لتحقيق نفس التأثير الذي يمكن تحقيقه في ثماني سنوات بمعدل تغطية تطعيم معتدل نسبيا للتطعيم المحايد بين الجنسين.

يشار إلى أن "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" كانت قد وافقت على تطعيم الفتيات بفيروس الورم الحليمي البشري في عام 2006.. وفي عام 2011، وسعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توصيتها لتشمل الأولاد أيضا.

يذكر أن لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري تستهدف الآن تسعة أنواع مختلفة من الفيروسات.