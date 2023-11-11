الكشف علي ١٧٩ مواطنا خلال قافلة بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالدقي

نظمت محافظة الجيزة قافلة طبية شاملة بالتعاون مع الهيئة الانجيلية للخدمات الاجتماعية لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأهالى مساكن روضة السودان بحي الدقي.

جاء ذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعمل علي الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الاسكان بديل العشوائيات بمنطقة روضه السودان من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها تمكنت من توقيع الكشف الطبي علي ١٧٩ حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وذلك في تخصصات (عظام-جلدية-باطنة-اسنان-اطفال) إلي جانب إجراء تحاليل هيموجلوبين وسكر لعدد ٢٩ مواطن وذلك بمشاركة عدد ٣٢ متطوع من قبل مديرية الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني.

تصريحات نائب المحافظ جاءت خلال الزيارة الميدانية التي أجرتها للوقوف علي نتائج القافلة الطبية خلال اليوم الأول والتي أشارت خلالها أنه من المقرر أن يستمر عمل القافلة على مدار يومين وسيتم توزيع شنط ملابس لعدد ١٠٠ اسرة وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الدولة للأسر الأكثر أحتياجًا.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وممثلي الهيئة الانجيلية للخدمات الإجتماعية.