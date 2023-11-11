رئيس وزراء فلسطين: عدم الدعوة لوقف الحرب يشجع إسرائيل على الاستمرار في عدوانها على عزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم السبت، إن عدم الدعوة لوقف الحرب هو تشجيع لإسرائيل على الاستمرار في العدوان على غزة، معتبرا أن حرب إسرائيل هي ضد الشعب الفلسطيني في كل أراضيه.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، حيث طالبها بموقف منسجم مع القانون الدولي الإنساني إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

أضاف أشتية أن استهداف المستشفيات جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، ويجب أن تكون مدانة من كل دولة ومؤسسة دولية، ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لوقفها وتوفير الحماية للمدنيين ووقف العقوبات الجماعية.

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات جدية ضد الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، كون ألمانيا تعتبر الاستيطان غير شرعي.

قال أشتية إن "الأولوية اليوم هي وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ووقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين على الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية".