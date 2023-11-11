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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

دير الانبا أنطونيوس يعلن عن مواعيد جديدة لاستقبال زواره

ارشيف
ارشيف
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أعلن الانبا يسطس أسقف ورئيس دير الانبا أنطونيوس بالبحر الاحمر عن غلق أبواب الدير أيام الاثنين ، الثلاثاء، الاربعاء والخميس سواء الافراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد وان يكون الدير مفتوحا أيام الجمعة ، السبت والاحد للزيارة و نوال البركة.
وأضاف البيان أن الدير سوف يعود يفتح أبوابه طوال الاسبوع بعد عيد الميلاد المجيد مباشرة و أن يبدأ صوم الميلاد يوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2023 حتي يوم 7 يناير 2024.

وأن صوم الميلاد هو عبارة عن 40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح كلمة الله الحي، كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة،و 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام آباؤنا فتحنن المسيح عليهم

وهو صوم أنقطاعي  من الدرجة الثانية ويسمح فيه بأكل السمك كنوع من التخفيف طوال أيام الاسبوع ماعدا يومي الاربعاء و الجمعة والبرامون الذي يسبق عيد الميلاد و يصلي فيه بالطقس الكيهكي يمتاز بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

أقباط أقباط الكاثوليك