أسما إبراهيم تخصص 70% من أرباح برنامجها لأطفال غزة

أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم عن تخصيص 70% من أرباح برنامجها "حبر سري"؛ دعمًا لأطفال غزة.

وقالت أسما إبراهيم: «هذا جزء بسيط جدًا واللي نقدر نقدمة للقضية الفلسطينية»، مؤكدة على أن تلك القضية ليست قضية كل شخص عربي فقط ولكنها قضية كل إنسان يرى تلك المناظر البشعة التي يتعرض لها أهالينا في غزة.

من ناحية أخرى أعلن مهرجان "ضيافة DIAFA" الدولي الذي يقام في دبي أواخر شهر نوفمبر الجاري عن حصول الإعلامية أسما إبراهيم على جائزة "Falcon Of The Year"، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس في دبي.

وأكدت "أسما" خلال حضورها المؤتمر الصحفي عن سعادتها البالغة بالجائزة وعن تكريم وتميز الإعلام المصري على المستوى العربي.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بحضور عدد كبير من المشاهير في الوطن العربي والعالم.