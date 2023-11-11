عمرو دياب يتعاون مع مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

يتعاون الشاعر مصطفى حدوتة مع الهضبة عمرو دياب في أغنية جديدة تحمل اسم "يا قمر"، في أول تعاون يجمعهما، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقدم عمرو دياب أغنية "يا قمر" لأول مرة في إحدى حفلات الزفاف التي أحيها منذ بضعة أيام.

أغنية "يا قمر" من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، ألحان عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية:"ياقمر لو في اتنين منك هيكونو اتنين قمرات

ياقمر لو في تلاتة منك هيبقو الأهرامات

لو كان فى أربعة منك أنا أحب أربع مرات

ويا نجمة لو خمسة منك هديكو خمس نجمات

وياستي لو ستة منك أنا أموت أنا في الستات

لو سبعة هيبقو عجايب الدنيا بس في شكل بنات

بس انتي مفيش زيك تاني واحدة ومالكيش أخوات".

يذكر أن مصطفى حدوتة تعاون مع عدد من نجوم الغناء مؤخرا منهم نوال التي كتب لها أغنية “مخصماك”، وأحمد سعد في أغنية “وسع وسع” و”دب دب”، وأحمد حلمي في“بص الحركة دي”.

بالإضافة إلى أغنية مسيطرة، وتقديمه العديد من المهرجانات الشعبية منها “بنت الجيران”، “عود البطل”، “بسكوتاية مقرمشة”.