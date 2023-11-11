ads
السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو دياب يتعاون مع مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

عمرو دياب ومصطفى
عمرو دياب ومصطفى حدوتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يتعاون الشاعر مصطفى حدوتة مع الهضبة عمرو دياب في أغنية جديدة تحمل اسم "يا قمر"، في أول تعاون يجمعهما، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقدم عمرو دياب أغنية "يا قمر" لأول مرة في إحدى حفلات الزفاف التي أحيها منذ بضعة أيام.

أغنية "يا قمر" من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، ألحان عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية:"ياقمر لو في اتنين منك هيكونو اتنين قمرات 
ياقمر لو في تلاتة منك هيبقو الأهرامات 
لو كان فى أربعة منك أنا أحب أربع مرات 
ويا نجمة لو خمسة منك هديكو خمس نجمات 
وياستي لو ستة منك أنا أموت أنا في الستات
لو سبعة هيبقو عجايب الدنيا بس في شكل بنات  
بس انتي مفيش زيك تاني واحدة ومالكيش أخوات".

يذكر أن مصطفى حدوتة تعاون مع عدد من نجوم الغناء مؤخرا منهم نوال التي كتب لها أغنية “مخصماك”، وأحمد سعد في أغنية “وسع وسع” و”دب دب”، وأحمد حلمي في“بص الحركة دي”.

بالإضافة إلى أغنية مسيطرة، وتقديمه العديد من المهرجانات الشعبية منها “بنت الجيران”، “عود البطل”، “بسكوتاية مقرمشة”.

 

مصطفى حدوتة عمرو دياب يا قمر