كتلة الحوار تستعد لافتتاح المقر الجديد خلال أيام

أكد الدكتور محمد عبد المجيد عضو مجلس أمناء كتلة الحوار أنه تجري علي قدم وساق الانتهاء من تجهيز المقر الجديد لكتلة الحوار والذي سيكون مقرا جامعا للاعضاء.

واضاف عبد المجيد أن البرنامج الرئاسي الذي عملت عليه الكتلة هو جهد كبير ونتاج فكر المجموعة حيث يضم العديد من الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أننا نضع هذا البرنامج امام اعين الجهات المعنية في الدولة للاستفادة منه واتخاذ خطوات نحو التنفيذ.

وأشار عبد المجيد إلي أن الكتلة دشنت حملة شارك بهدف تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية موضحا أن مع المشاركة بشكل عام في جميع الاستحقاقات وضد المقاطعة وان يدلي المواطن بما يراه معبرا عن توجهاته الخاصه وان يضع ثقته في ان صوته سيصل حتي لو لم يصل الي نتيجة تخالف توقعاته فالمشاركة الايجابيه تؤسس لنظام ديمقراطي سليم وفاعل.