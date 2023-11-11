مسؤول إسرائيلي: إحراز تقدم كبير في صفقة تبادل الأسرى

أفادت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية، اليوم السبت، بأن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قال في تصريحات نشرتها القناة "13" الإسرائيلية، إن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا لجهة إنجاز صفقة تبادل اسرى كبيرة لكنها لا تشمل الجنود.

ووفقا للمصدر، فإن الصفقة ستشمل المدنيين، ولكن "لم يغلق أي شيء بعد".

وأضاف إنه كجزء من الصفقة سيتم إطلاق سراح عشرات المختطفين في قطاع غزة، وتفرج إسرائيل عن أسيرات وقصر من السجون الإسرائيلية وتنقل الوقود إلى غزة .

وأوردت القناة عن مصادر سياسية قولها، إن إسرائيل تسعى جاهدة إلى تنفيذ صفقة تتضمن إطلاق سراح العديد من المختطفين، على عكس ما تردد عن نقاشات تدور حول صفقة “صغيرة”، ستؤدي إلى إطلاق سراح مجموعة أفراد.

وبحسب المصادر، فإن المناورة البرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة تزيد من الضغوط.