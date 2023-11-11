رئيس جامعة الأقصر يفتتح عيادة طبية ومعرض ملابس لخدمة الطلاب.. صور

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، عيادة طبية لخدمة الطلاب بالمدينة الجامعية، بعد تكفل مؤسسة محبة الرحمن الخيرية بالإسكندرية بتوفير الأجهزة والأثاث اللازم للعيادة.

جاء ذلك بحضور المهندسة شكرية أحمد شاكر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور محمد كمال عبد المعطي، عضو مجلس إدارة المؤسسة، وعدد من قيادات الجامعة.

ووجه رئيس جامعة الأقصر بسرعة ترتيب نوبات عمل لطبيب ممارس لتنظيم العمل بالعيادة على مدار 24 ساعة، للقيام بالكشف المبدئي وتشخيص الحالات المرضية الطارئة من طلاب المدينة وعمل الإسعافات اللازمة وتحويل ما يلزم إلى المستشفى مع تخصيص سيارة إسعاف بصورة دائمة لهذا الغرض، موجهاً الإدارة الطبية بتقديم الخدمة العلاجية، لأي حالة طارئة أو عاجلة من الطلاب دون انتظار استخراج أوراق.

افتتاح معرض ملابس مجاني

وفي وقت سابق، افتتح رئيس جامعة الأقصر معرضًا لملابس الطلاب مجاناً، بكلية الفنون الجميلة، بالتعاون مع مؤسسة محبة الرحمن الخيرية بالإسكندرية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في كافة المجالات.

ونظمت المعرض إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الأقصر، بالتعاون مؤسسة محبة الرحمن الخيرية بالإسكندرية، وذلك بإشراف الأستاذة ذكاء محمد صبري مدير النشاط الاجتماعي بالجامعة.

ويضم المعرض، عددًا كبيرًا من المنتجات ذات الجودة العالية شملت ملابس جديدة مختلفة الأنواع، ومنتجات جلدية، وغيرها من المستلزمات، بهدف خدمة المجتمع الجامعي والتخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن الجامعة تحرص من خلال إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب على تنظيم العديد من معارض الملابس بصفة دورية، وفقًا لقواعد تضمن تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية ومساعدة مستحقي الدعم، انطلاقا من حرص الجامعة على تقديم العديد من الخدمات المجتمعية للطلاب، والوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم.

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