ثنائية المدافعين تقتنص صدارة الدوري الإيطالي لـ«يوفنتوس» بانتصار على كالياري

اقتنص فريق يوفنتوس، مساء اليوم السبت، صدارة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت، بعد فوزه على ضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة «السيري آ».

ونجح اليوفي في حصد الثلاث نقاط عن طريق ثنائية مدافعيه، إذ سجل المدافع البرازيلي جليسون بريمير الهدف الأول لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 60 من رأسية رائعة من صناعة فيليب كوستيتش.

وأضاف المدافع الإيطالي دانيلي روجاني الهدف الثاني في الدقيقة 70، بطريقة أثارت الجدل بالنسبة لحكم اللقاء، حيث أكد على صحة الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وبعد 5 دقائق، قلص ألبيرتو دوسينا، الفارق لفريق كالياري، لتستمر هذه النتيجة حتى نهاية اللقاء، ليفوز يوفنتوس بنتيجة 2-1.

وبهذا الفوز، تربع يوفنتوس على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا برصيد 29 نقطة، متفوقًا على إنتر ميلان صاحب الـ28 نقطة وله مباراة، بينما تجمد رصيد كالياري عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.