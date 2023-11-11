اقرأ غدا في «البوابة».. قادة الدول العربية والإسلامية يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 12 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الاحتلال الإسرائيلى يطالب بإخلاء كافة مستشفيات القطاع

قادة الدول العربية والإسلامية يطالبون بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

السيسى: سياسات العقاب الجماعى من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة

التخاذل عن وقف الحرب ينذر بتوسع المواجهات العسكرية بالمنطقة

محمد بن سلمان: استمرار الحرب يمثل فشلا لمجلس الأمن

محمود عباس: الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة لا مثيل لها

أبو الغيط: التهجير القسري لسكان غــزة أو الضفــة أو القــدس جريمــة دوليــة

حسين إبراهيم طه:

«إسرائيل» دولــة احـتلال لازرينـي: الوضع كارثي وصادم.. والغذاء والدواء والوقود يشارف على النفاد

الملك عبدالله الثانى: منطقتنا تتجه لصدام كبير يدفع ثمنه الأبـرياء ويطـال العالـم تميم بن حمـد: المجتمع الدولـي فـشل فـي وقف المجازر ووضع حد للحـرب

أردوغان: بقاء العالم صامتا يخجلنا جميعا.. والغرب لم يناشد حتى بوقف إطلاق النار ويدودو: نطـالب بدخـول لجـان تحقـيق إلى الأراضـي الفلسطينيـة المحتلـة

تشكـيل محكمـة دوليـة للصهاينـة والأمريكييـن المشاركيـن فـي عمليـات القتـل الصبـاح: الاحتـلال يمـارس عقابــا جماعيـا لا يمـكن تبريـره

بعثة مصر فى جنيف وممثلو 71 دولة يطلقون نداءً دوليًا حول الوضع فى القطاع

مطالب بوقف إطلاق النار.. وضمان دخول المساعدات وحماية المدنيين