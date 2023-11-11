الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل خمسة من جنوده، في حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بقصفه الجوي للقطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي قبل توغله بريا في القطاع المنكوب.

وذكر جيش الاحتلال - في بيان صحفي أوردته القناة الـ 13 الإسرائيلية تحت بند "سُمح بالنشر" أنه بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط وأربعة جنود احتياط في الكتيبة "697" التابعة للواء "551" بجروح خطيرة الليلة الماضية في اشتباك في شمال قطاع غزة.

وأضاف أن ضابطًا في الكتيبة 12 من لواء جولاني أصيب بجروح خطيرة خلال معركة دارت وسط قطاع غزة.