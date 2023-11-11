اختراق صفحة الفنان خالد سرحان للمرة الثانية

تعرضت صفحة الفنان خالد سرحان للاختراق للمرة الثانية خلال الفترة القليلة الماضية، وتم نشر بعض التدوينات ثم حذفها ، والعودة مرة أخرى لنشر تعليقات لم ينشرها بنفسه.

من جانبه أعرب الفنان خالد سرحان في بيان عن استيائه الشديد مما حدث من عملية اختراق لصفحته للمرة الثانية ، مؤكداً أن تصريحاته أو تعليقاته التي تخرج منه مباشرة ليس لها مصدر على السوشيال ميديا الا صفحته الرسمية الموثقة ذات العلامة الزرقاء.



وأوضح أنه سوف يلجأ للمساءلة القانونية لكل من ينقل أخباراً عنه بعيدا عن صفحته الرسمية الموثقة، دون أن يتصلوا به للاستفسار أو تأكيد ما يتم كتابته على أي صفحات أخرى غير صفحته ذات العلامة الزرقاء .