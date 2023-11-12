انطلاق فعاليات احتفالات مولد مارجرجس بالرزيقات في الأقصر.. صور

شهدت محافظة الأقصر، انطلاق احتفالات دير الشهيد العظيم مارجرجس والتي تقام بديره بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، وذلك بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين، حيث أقيمت فعاليات اليوم الأول للاحتفالات بالتسابيح والإلحان.

ويستمر الاحتفال بدير مارجرجس في جبل الرزيقات بمحافظة الأقصر لمدة 6 أيام، بدءًا من يوم السبت 11 نوفمبر وينتهي يوم 16 من الشهر نفسه.

وتوافد الأقباط من كافة أنحاء مصر إلى محافظة الأقصر، للمشاركة في احتفالات التي يقيمها الدير، حيث يشهد دير مار جرجس بجبل الرزيقات احتفالات يومية طوال فترة الاحتفال يتم فيها صلوات القداسات وزفة الأيقونة التي تحمل صورة الشهيد مارجرجس، علاوة على الترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

ويترأس صلوات القداسات والدورة طوال فترة الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ونيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وبقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة ضمن الاستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير مارجرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر.

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