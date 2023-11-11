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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب يحصد ميداليتين في ثاني أيام بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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نجح منتخب مصر للسباحة البارالمبية في تحقيق نتائج مشرف مع انتهاء منافسات اليوم الثناني لفاعليات بطولة مصر لدولية للسباحة البارالمبية "سيتى" وحقق البطل المصرى أحمد حشاد الميدالية البرونزية في سباق ١٠٠ صدر خلال منافسات الكبار.


فازت السباحة المصرية  ورد شان محمد  بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر ظهر للسيدات .
وفاز لاعب منتخب فنلندا  نادر خليلى بالميدالية الذهبية.


وحصد  لاعب جنوب افريقيا جيوش مينا بار  الميدالية الفضية في سباق 100 صدر 
وحصل جيوش مينا بار لاعب جنوب أفريقيا على ذهبية 100 متر صدر وفاز السباح الهندي فنتاكي  بهاكاني بالميدالية الفضية  وفي مسابقات السيدت ١٠٠ متر صدر 
حصدت الفرنسية آسيا مورينا الميدالية الذهبية وحصلت الجنوب افريقية دانيكا فينسيا على الميدالية الفضية وفازت الاسبانية برتك جلسيا بالميدالية البرونزية وفي ٥٠ متر رجال صدر فاز لاعب البوسنة اسماعيل بارلوف  بالميدالية الذهبية وفي منافسات  ١٠٠ متر صدر  رجال فاز لاعب تركيا ترجات اسيان فاز بذهبية الكبار وكذلك ذهبية الشباب

في سباق ١٠٠ متر ظهر سيدات فازت بالذهبية اسيا مورين  وحصدت ايضا نفس اللاعبة ذهبية الشبات
في سباق  ٥٠ متر حرة  رجال فاز ارميا عرجات اسيان بذهبية الشباب والرجال
في منافسات السيدات ٥٠ متر حرة فازت لاعبة فنلندا جينا رشحل بذهبية الكبار 
في منافسات الشباب فازت لاعبة جنوب افريقيا دانيكا فينسيا بالذهبية 
 

وشهد اليوم السبت منافسات  ثاني أيام بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية " سيتي"
التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارة الجديدة في الفترة من 10وحتى 12 نوفمبر الجاري.
وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتشهد منافسات بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية مشاركة 16 دولة وهم:
السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا  والهند وفنلندا واستونيا وفرنسا وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.
 

من جانبه أكد  عماد رمضان إمين صندوق اللجنة البارالمبية إن البطولة  تشهد منافسات قوية وصعب التكهن بمن سيتوج باللقب .
وأشار إمين صندوق اللجنة أن مصر تشارك بعدد 20 لاعب ولاعبة ونأمل ان يكون التوفيق حليفهم ويكون للفراعنة نصيب في التتويج بعدد من الميداليات مع ختام المنافسات غداً.

ووجه عماد رمضان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه للرياضة المصرية بشكل عام والبارالمبية بشكل خاص مؤكداً ان دعم القيادة السياسية للرياضة سر التفوق والتتويج في العديد من الألعاب سواء الجماعية
او الفردية.
وأضاف أمين صندوق اللجنة البارالمبية لابد أن نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يدعم كل الألعاب ومنها ألعاب أصحاب الهمم ويمنحهم دعم كبير ويتابع كل مايدور من أحداث ونشاط داخل اللجنة البارالمبية ولم يتردد لحظة في تقديم دعمه ومساندته للجنة البارالمبية.
وأخيرا أشكر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية وكافة أعضاء مجلس الإدارة للمجهود الكبير الذي يقوم به الجميع من أجل إستكمال النجاح والإنجازات التى بدأها مجلس إدارة اللجنة الحالي منذ توليهم المهمة وحصولهم على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.

منتخب مصر ميداليتين بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية احمد محمدي