دراسة: "الإكزيما" مرتبطة بزيادة مشاكل الصحة العقلية

أكدت دراسة طبية حديثة ارتباط الإصابة بالتهاب الجلد التأتيبي المعروف باسم "الإكزيما" بزيادة مشاكل الصحة العقلية.

وسلطت الدراسة - التي عرضت نتائجها في الاجتماع العلمي السنوي للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة في (هيوستون) الأمريكية - الضوء على تحديات الصحة العقلية التي يواجهها مرضى "الأكزيما" والتي تتميز أيضا بالحكة وجفاف الجلد، وتؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية، فضلا عن ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق لدى مرضى الزهايمر.

وأكدت الدراسة أنه من الأهمية بمكان لمقدمي الرعاية الصحية، إجراء مناقشات مفتوحة حول الصحة العقلية مع مرضاهم.. وخلصت إلى الحاجة إلى تطوير إستراتيجيات رعاية شاملة تعالج جوانب الصحة البدنية والعقلية للإكزيما؛ مما يحسن الرفاهية العامة للمتضررين من هذه الحالية الصعبة.

من جانبها، ذكرت الأستاذة في "جمعية الأكزيما الوطنية" الدكتورة أليسون لويزيل، أن غالبية المصابين بمرض الألزهايمر أفادوا بأنهم يعانون من أعراض سوء الصحة العقلية.