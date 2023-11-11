بدء حصر العقارات المتعارضة مع مشروع القطار الكهربائي بحلوان

بدأ حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس الحي والاجهزة المعنيه والاجهزة التنفيذية بحلوان في أعمال الحصر للعقارات التي تتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع بعرب ابو دحروج بمنطقة كفر العلو بحلوان.

وأكد رئيس الحي أن هذه الاعمال تاتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية للعاصمة.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تخدم حي حلوان ومناطق جنوب حي حلوان.

كما يأتي في إطار تسهيل كافة التحديات للمضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية والتي تمثل نقلة حضارية في مستويات الخدمات المقدمة تدعيما لخطة الدولة وتعظيما لتكاتف كافة جهود الاجهزة المعنية وتقديم كافة اوجة الدعم لتحقيق الهدف المنشود لانجاز هذه المشروعات طبقا للمخططات الزمنية وفقا لتعليمات اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة وبمتابعة المهندسة/ چيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.