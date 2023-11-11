لقاء جماهيري لتعزيز المشاركة في انتخابات الرئاسة يدمياط

قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إنه تم تنفيذ حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت ريادة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضه ورندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع.

تم اليوم تنفيذ اللقاء الثاني من الحملة بمركز شباب السعيدية البحرية إدارة شباب كفر سعد تنفيذ محمد العزبي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إن المشاركة السياسية في الانتخابات بمستوياتها المتعددة اختبار لمدى ديموقراطية النظام السياسي الحاكم ،حيث تعتبر نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات مؤشرا مهما علي ديموقراطية النظام السياسي .

ومن ثم فإنه كلما زادت نسبة المشاركة السياسية دل ذلك علي ديموقراطية النظام السياسي .

واكد ان مصر تعيش مرحلة من مراحل التطور الديمقراطي ، يطلق عليها مرحلة التحول الديمقراطي ، وفيها يتم التأكيد علي توسيع وتعزيز المشاركة السياسية .

وأشار إلى أن الندوة تناولت الجوانب التالية مفهوم الحقوق السياسية وحق المشاركة السياسية وطبيعة و مستويات المشاركة السياسية وصور المشاركة السياسية وأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها مصر وتنمية الوعي الانتخابي لدى هيئة الناخبين والأحداث الراهنة وأهمية الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية للحفاظ علي الدولة المصرية .

وقال وليد الشاذلي انعقدت بمقر مركز شباب مدينة دمياط الجمعية العمومية لمركز شباب مدينة دمياط تحت إشراف إدارة شباب دمياط وإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة ، الجمعية العمومية للمركز للعام 2024/2023 .

واوضح أن جدول الأعمال تضمن ، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز .