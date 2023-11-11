فريد زهران: الجيش المصري لم ينحاز إلا لصالح المواطنين طوال تاريخه

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، اعتبر نفسي إبن من أبناء ساحل سليم، وأبدأ كلامي بالتحية لصمود أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وجميعنا في حالة حزن وأسى وغضب على ما يتعرضون له من وحشية وعدوان اسرائيلي غاشم بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية في ظل صمت أوروبي مشين، ودعا جميع الحاضرين لقراءة الفاتحة، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين وغزة، وشهداء مصر والمصريين وجميع العالم العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الانتخابي المنعقد اليوم، بساحل سليم بمحافظة اسيوط، وسط إقبال كبير من المواطنين للحضور والاستماع إلى برنامجه الانتخابي.

وأشار "زهران" إلى أن هناك ترتيب مختلف للأولويات، وأن الأزمة الاقتصادية لا تقتصر خطورتها على المواطن ومستواه المعيشي فقط، ولكنها تتعدى ذلم للتأثير على الأمن القومي أيضًا.

وتابع قائلا: الجيش المصري لم ينحاز إلا لصالح المواطنين طوال تاريخه، وبالتالي نرفض الترويج لفكرة أن الجيش سيقف أمام أي مرشح مدني في حال نجاحه ولن يتعاون معه!!

وأكد زهران، أن الجيش المصري انحاز للشعب في ثورة ٢٥ يناير ضد نظام حكم مبارك، وهذا يعني ببساطة أن الجيش انحاز لخيار الشعب، وتكرر هذا المشهد في ٣٠/ ٦ عندما خرج الشعب ليسقط نظام الاخوان.

وتحدث عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي، مؤكدًا أن من القرارات الأولى التي سيتخذها عند انتخابه رئيساً للجمهورية، الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، والتوقف عن هذه الجريمة وهي تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة.