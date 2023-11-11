حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: تمكين الشباب على أولوياتنا

قال علي مهران، منسق العمل الجماهيري بحملة المرشح فريد زهران، إن من أهم ملفات الحملة الشباب وتمكينه، فالشباب لديه أحلام وأفكار لم يتمكن من تنفيذها بسبب سنوات من التمييز.

وتابع خلال مشاركته في مؤتمر الحملة بساحل سليم بأسيوط اننا لا نسعى لاستمرار الشباب كمجرد صورة في التجمعات فقط فلهم أولوية كبيرة في البرنامج الانتخابي.

جدير بالذكر أن الحملة الانتخابية للمرشح ستستكمل مؤتمراتها الجماهيرية في مختلف المحافظات، حيث سيعقد مؤتمر جماهيري في محافظة الجيزة يوم ١٧، ومحافظة الفيوم يوم ١٨ و٢٢و٢٤ اسوان و٢٥ بأطفيح.