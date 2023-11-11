مانشستر يونايتد يتخطى عقبة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تخطى فريق مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، عقبة لوتون تاون بالفوز عليه بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح اليونايتد في تحقيق الانتصار على ضيفه، بعد خسارة مدوية للفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا من كوبنهاجن الدنماركي.

سجل المدافع السويدي فيكتور ليندلوف، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 59، ليقتنص للشياطين الحمر 3 نقاط ثمينة في مشوار كتيبة المدرب الهولندي إريك تين هاج خلال الموسم الجاري 2023-2024، من أجل تصحيح مسار مان يونايتد بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وتلقى تين هاج، البطاقة الصفراء من على مقاعد البدلاء، ليغيب عن قيادة مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة أمام إيفرتون للإيقاف لتراكم البطاقات.

بهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 6 نقاط ليتواجد في المركز السابع عشر.