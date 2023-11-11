برلمانية: محافظة أسيوط الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية

رحبت النائبة سناء السعيد أثناء كلمتها في مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، بالمرشح الرئاسي فريد زهران والوفد المرافق له وبالحضور من أبناء المركز.

وقالت عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الوضع في مصر أصبح أكثر سوءًا ولم نر تحقيق العدالة الاجتماعية، زاد الفقر وارتفعت معدلات البطالة وحتى المرتبات والأجور المنتظمة أصبحت لا تفي بالاحتياجات الضرورية للفرد.

وأكدت السعيد أن الشعب يعاني معاناة غير عادية، مشيرة إلى أن عدد من النواب اعترض على سياسات الحكومة الخاطئة، ولجوئها للاقتراض ، وقالت: لا يمكن أن تنهض دولة بزيادة الديون، اعترضنا كثيرًا في مجلس النواب على هذه السياسات الخاطئة لكن للأسف الحكومة مستمرة.

وأوضحت السعيد أن هذه السياسات تزيد أعباء المواطن، مؤكدة أن محافظة أسيوط هي الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية لكن الحكومة لا تهتم.

وقالت السعيد: الشعب يحتاج رئيس جمهورية يشعر به وقادر على حل مشاكله، والحياة الكريمة تبدأ عندما يذهب المواطن ليدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بأريحية وليس بتوجيهات، وعندما يشعر المواطن المصري بكرامته.

وأضافت: لدينا مشكلة في التعليم والبطالة والفقر، لأن الدولة تعمل بشكل خاطىء ولكن نحن يجب أن نعلم إلى أين نذهب.