حماة الوطن: كلمة الرئيس في قمة الرياض رسخت موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال المهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية تعكس حرص القيادة السياسية واهتمامها بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب.

وأشاد تيسير بما أكدة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية من ازدواجية المعايير في غزة ومطالبتة بالوقف الفوري لاطلاق النار دون قيد أو شرط ووقف التهجير وحمل المجتمع الدولي اتخاذ مسئولياته فيما يحدث بضمان أمن المدنيين الأبرياء ووصول المساعدات الإنسانية.

وأثني على ما تقوم بة مصر والدول العربية من توحيد للصف العربي والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن ارادتنا القومية المشتركة بشأن ما تشهدة غزة من انتهاكات ومجازر يقوم بها الكيان الصهيوني الغاشم الذي خرق كل المعايير الدولية والإنسانية.

ووجه أمين اقتصادية حماة الوطن تحياتة للشعب الفلسطيني الصامد ضد ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وحشية بحق المدنيين والأطفال والنساء.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذة الانتهاكات المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.