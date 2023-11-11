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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي: القمة العربية الإسلامية تطالب بتحقيق جنائي دولي

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
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وردا على سؤال حول كيفية توقع الأمتين العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني لنتائج مختلفة من القمة المشتركة عن باقي القمم العربية وإسهام نتائجها في وقف الحرب على غزة، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن قادة الدول العربية والإسلامية وقفوا اليوم عند توقعات الفلسطينيين وعملوا على تلبيتها من خلال اعتماد قرارات وآليات فاعلة على رأسها العمل على كسر الحصار فورا عن قطاع غزة وإيصال المساعدات، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في رفع المعاناة ويكشف المماراسات الاسرايلية في منع وصول المساعدات وأيضا تقاعس المجتمع الدولي خاصة الدول التي تتغاضى عن ما تفعله إسرائيل من عقاب جماعي للفلسطينيين في غزة، مضيفا إن الحل موجود من خلال إيصال المساعدات،لكن على المجتمع الدولي ان يمارس مسئولياته". 
ونوه "بن فرحان" أيضا إلى تكليف القادة لوزراء الخارجية بنقل رسالة واضحة بأن الحرب يجب أن تتوقف الآن وأنه لا مجال للوصول إلى استقرار في المنطقة إلا عبر السلام الذي لن يتحقق إلا من خلال قيام الدولة الفلسطينية.

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