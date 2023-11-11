فريد زهران يعقد مؤتمرًا انتخابيًا بأسيوط وسط إقبال جماهيري كبير

قالت ندى فؤاد، القيادية بحزب العدل، إن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد اليوم مؤتمره الانتخابي بساحل سليم بمحافظة اسيوط، وسط اقبال كبير من المواطنين للحضور والاستماع إلى البرنامج الانتخابي وذلك في ضيافة النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحضور المهندس باسم كامل مدير الحملة وخالد راشد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الاجتماعي، وفريد شوقي، وعلي ابو حميد اعضاء الهيئة العليا لحزب العدل، والسياسي حمدي عبد الحافظ.

وتابعت ندى فؤاد ان مشاركة حزب العدل في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران هي مشاركة في صناعة التغيير الامن، والسلمى للسلطة مؤكدة ان فريد زهران لديه رؤية وبرنامج انتخابي قابل للتنفيذ ينتصر لاصحاب الطبقة المتوسطة

وأشارت الى ان الحملة الانتخابية للمرشح ستستكمل مؤتمراتها الجماهيرية في مختلف المحافظات، حيث سيعقد مؤتمر جماهيري في محافظة الجيزة يوم ١٧نوفمبر، ومحافظة الفيوم يوم ١٨، و٢٢و٢٤ بأسوان و٢٥ نوفمبر بأطفيح.