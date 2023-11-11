النني يشاهد فوز آرسنال على بيرنلي من مقاعد البدلاء

حقق فريق آرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، فوزًا على ضيفه بيرنلي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جلس النني على مقاعد بدلاء الجانرز في مواجهة اليوم، ولم يشارك في المباراة ليشاهد فوز فريقه الصاعد حديثًا إلى البريميرليج بنتيجة 3-1.

قص البلجيكي ليوناردو تروسارد لاعب فريق المدفعجية، شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 45+1 من صناعة بوكايو ساكا.

وتعادل جوش براونهيل للضيوف في الدقيقة 54، قبل أن يحرز المدافع الفرنسي ويليام ساليبا الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 57، ثم عزز الأوكراني أوليكساندر زينتشينكو فوز أرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 74.

في الدقيقة 83، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه البرتغالي فابيو فييرا لاعب خط وسط أرسنال ليكمل الفريق المباراة بنقص عددي.

بتلك النتيجة، تساوى أرسنال مع مانشستر سيتي المتصدر بـ27 نقطة، ليحتل رفاق محمد النني المركز الثاني بفارق الأهداف عن السيتي، الذي تنتظره مواجهة قوية غدًا أمام تشيلسي في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.