الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار رعدية خلال الساعات القادمة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك سقوط أمطار على بعض محافظات القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، في الوقت الحالي.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك تأثير لامتداد منخفض جوي على الطبقات العليا، الأمر الذي سيؤدي إلى سقوط الأمطار على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وبعض المحافظات من القاهرة الكبرى.

وتابعت: الساعات القليلة الماضية شهدت سقوط أمطار على القاهرة الكبرى، مع وجود أمطار رعدية متوسطة على شمال الصعيد.

وشددت منار غانم على أهمية ارتداء الملابس الثقيلة، لأنه سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة ولن نشهد أي موجات حارة مرة أخرى، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا.